Kinderflohmarkt

× Erweitern © Anja Seetzen Krippe Löffelchen, Mehr-Generationen-Haus Stuhr

Beim Flohmarkt für Kindersachen können sich Schnäppchenjäger:innen auch über die Krippe Löffelchen informieren und austauschen. Es gibt ein Küchenbuffet und frisch gebackene Waffeln, deren Erlös der Krippe zugutekommt.

Anmeldung für Ausstellende bitte bei Birte Lehnert unter loeffelchen@mehr-generationen-haus.de. Die Standgebühr beträgt 5 € oder eine Kuchenspende.