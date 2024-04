Kinderfreizeit im Sommer

Die Freizeit findet in einem einfachem, aber gemütlichen Haus am Wald in Ahausen statt (Fahrzeit ca. 45 Minuten). Auf 6- bis 12-Jährige warten fünf Tage, vom 23.6. bis 27.6., voll mit Spielen in der Natur, Lagerfeuer, Disko und vielen tolle Sachen zum Basteln und Ausprobieren.

Die Anfahrt erfolgt in Fahrgemeinschaften der Eltern. Die Kinder werden in Mehrbettzimmern untergebracht. Am 30. Mai wird um 17:30 Uhr ein Info-Treffen für Kinder und Eltern veranstaltet.

Die Freizeit kostet 85 Euro inklusive Übernachtung, Vollverpflegung und Programm. Das Anmeldeformular ist hier zu finden. Es kann im Gemeindebüro, Ritter-Raschen-Str. 41- abgegeben werden. Auch ein Foto per E-Mail ist möglich.