Kinderfreizeit in Wilstedt

© Canva Stockbrot am Lagerfeuer

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, aber das ist kein Grund traurig zu sein. Ganz im Gegenteil! In der letzten Ferienwoche haben Kinder zwischen 7 und 12 Jahren die Gelegenheit, ein echtes Abenteuer ganz ohne Eltern zu erleben. Mit der Kirche Bremen geht es raus ins niedersächsische Wilstedt. Umgeben von viel Natur haben die Kids eine Woche lang Spaß beim Entdecken, Spielen, Toben, Schwimmen, Singen und Basteln. Wer so aktiv ist, braucht auch mal eine kleine Pause und wo könnte man das besser als am Lagerfeuer...

Die Ferienfreizeit startet am Sonntag, den 3. August um 10 Uhr mit der Abfahrt ab Gemeindezentrum und endet am Samstag, den 9. August um 17 Uhr mit der Ankunft im Gemeindezentrum.

Die Teilnahmegebühr beträgt 170 Euro pro Kind nach Anmeldung an freizeit-brueckengemeinde@gmx.de.

Weitere wichtige Informationen erhalten Eltern beim Infoabend am 18. Juni um 19 Uhr in der Ladenkirche Forbacher Str. 21, 28309 Bremen.