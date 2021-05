© St. Petri Domgemeinde Kinderfreizeit Niederlande

Die Ferienfreizeit der Domgemeinde führt Mädchen und Jungen zwischen 10 und 13 Jahren vom 26. Juli bis zum 2. August in die Niederlande. Ziel ist das Haus „De Reggehoeve“, ein modernes und gut ausgestattetes Freizeitheim nahe der Stadt Ommen. Die Woche wird aus einer bunten Mischung aus gemeinsamen Aktionen, darunter Ausflüge, Spiele, Geschichten, Andachten, Kreatives, und freier Zeit bestehen.

Die Zimmer verfügen über je eigene Sanitärbereiche. Die Verpflegung organisiert die Gruppe selbst. Hierfür steht eine offene Küche mit zwei Kochinseln zur Verfügung.

Das Außengelände ist mit Spiel- und Sportflächen (Fußball, Volleyball, Tischtennis) ausgestattet, im Keller steht ein Kicker- und ein Billardtisch. Ca. 150 Meter vom Haus entfernt fließt das Flüsschen Regge entlang, zu dem eine Badestelle und eine Liegewiese gehören, die jeder nutzen kann.

Die Kinder müssen sicher schwimmen können (Freischwimmer) und sollten bereit sein, sich auf eine Gemeinschaft einzulassen und kleinere Aufgaben zu übernehmen.

Die Kosten für Unterkunft, Vollverpflegung, An- und Abreise, Ausflüge betragen 240 Euro. Bitte den ausgefüllten Anmeldebogen in der Domkanzlei (Sandstr. 10 - 12) oder per E-Mail einreichen. Falls die Freizeit coronabedingt nicht stattfinden sollte, bekommen Familien ihr Geld vom Veranstalter selbstverständlich vollumfänglich zurück.