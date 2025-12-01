Kindergebärden (LUG) sind der ideale Begleiter auf dem Weg zur Sprache. Die einfachen Handgesten sind ein wunderbares Hilfsmittel, um mit Babys und Kleinkindern kommunizieren zu können, bevor diese in der Lage sind, durch Laute Wörter und Sätze zu bilden.

Im Kompaktworkshop erlernen Eltern viele hilfreiche Gebärden, die ihren Alltag erleichtern. Darüber hinaus erhalten sie Hintergrundinformationen, Tipps und Spielideen zur einfachen Anwendung der Gebärden für zu Hause.

Der Workshop eignet sich besonders für Schwangere, Eltern, Großeltern, Tagesmütter/-väter oder Betreuungspersonen, die Babys und Kleinkinder besser verstehen und eine frühe Kommunikation fördern möchten. Er findet am 1. und 8. Dezember statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro pro Erwachsenem. Begleitpersonen erhalten 50 % Ermäßigung. Bitte per E-Mail anmelden.