× Erweitern © Capelight Pictures Elise und das vergessene Weihnachtsfest

Das Nachmittagskino richtet sich speziell an junge Filmfans: In Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund e.V. Ortsverband Bremervörde zeigen der Bremervörder Kultur- und Heimatkreis regelmäßig Kinderfilme im liebevoll gestalteten VörderFilmTheater.

Dabei wird eine gemütliche Kino-Atmosphäre geschaffen und für kleine Snacks wie Popcorn sowie Getränke gesorgt – ideal für einen entspannten Familiennachmittag mit anderen Kindern.

Der Eintritt kostet 5 Euro, Sitzplätze können nicht reserviert werden, der Einlass startet 30 Minuten vor Filmbeginn.

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