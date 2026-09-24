Elise und das vergessene Weihnachtsfest
Ludwig-Harms-Haus Kirchenstr. 2, 27432 Bremervörde
© Capelight Pictures
Elise und das vergessene Weihnachtsfest
Das Nachmittagskino richtet sich speziell an junge Filmfans: In Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund e.V. Ortsverband Bremervörde zeigen der Bremervörder Kultur- und Heimatkreis regelmäßig Kinderfilme im liebevoll gestalteten VörderFilmTheater.
Dabei wird eine gemütliche Kino-Atmosphäre geschaffen und für kleine Snacks wie Popcorn sowie Getränke gesorgt – ideal für einen entspannten Familiennachmittag mit anderen Kindern.
Der Eintritt kostet 5 Euro, Sitzplätze können nicht reserviert werden, der Einlass startet 30 Minuten vor Filmbeginn.