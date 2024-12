Kinderkirche Hastedt

Immer freitags versammeln sich Eltern und Kinder in der Kirche. Gemeinsam werden Liedergesungen und in der Erzählrunde kann jeder erzählen, was ihn seit dem letzten Treffen bewegt hat. Hinten in der Kirche gibt es eine Geschichte für die Kinder, der auch Erwachsene lauschen können. Schließlich folgt die beliebte Pause und alle können raus und spielen. Die Kinderkirche wird mit einem Vaterunser und dem Segen beendet und wer möchte, kann im Anschluss noch beim Kaffeetrinken in de Gemeinde verweilen.