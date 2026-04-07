Kinderkleidertausch

× Erweitern © KlimaWerkStadt Kleidertausch, Klimawerkstadt

Beim Kleidertausch für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren bringt jeder bis zu sieben Kleidungsstücke mit, sortiert sie vor Ort nach Hosen, Pullis, Röcken und Co. ein und entdeckt anschließend, was andere mitgebracht haben. Dabei darf nach Herzenslust anprobiert und getauscht werden – so entsteht eine bunte, kreative und nachhaltige Auswahl für jede Garderobe.

Eltern sind herzlich eingeladen, mitzukommen und gemeinsam die fröhliche Tausch-Atmosphäre zu genießen. Ganz ohne Anmeldung können alle Interessierten vorbeikommen und Teil der nachhaltigen Aktion werden.