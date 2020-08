Kinderkonzert mit der Zauberkofferband

Drei Tage lang gibt es auf der Wiese am Amtsgericht gegenüber dem KASCH im Rahmen von Knasttöne jede Menge Live-Musik. Heute nimmt die Zauberkofferband die ganze Familie auf eine musikalische Weltreise mit unterschiedlichen Musikrichtungen, egal ob Karibikflair, aribische Welten oder Multikulti in Afrika. Beim Mitmachkonzert singen, staunen, träumen und stampfen alle gemeinsam. In den Liedern geht es um Themen wie Freundschaft, Recht u. Unrecht, Toleranz, Ausgrenzung oder Nachsicht.

Eintritt: 5 Euro (Solidaritätsticket: 6,50 Euro); eine Reservierung ist über kasch-achim.de möglich