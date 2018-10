Es wird geschaut, entdeckt und ausgeheckt. In Kooperation mit der KUSS Kunstschule Stuhr werden die Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren unter Anleitung selbst kreativ und erkunden aktuelle Ausstellungen.

Die kostenlose Veranstaltung findet im Rahmen der Weihnachtlichen Kulturtage in Syke am Samstag von 14 bis 18 und am Sonntag von 11 - 18 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.