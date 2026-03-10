Kinderprogramm in der Bürgerschaft

Rund um den Tag der Deutschen Einheit öffnet das Haus der Bürgerschaft am 3. und 4. Oktober seine Türen auch für junge Gäste:

In der Mittelhalle können Kinder in Begleitung ihrer Eltern kurz vor Beginn der Laternensaison eigene Bürgerschaftslaternen basteln. Wer Demokratie kreativ mit nach Hause nehmen möchte, kann außerdem Buttons mit verschiedenen Motiven rund um das Thema Demokratie gestalten.

Altersempfehlung: ab 8 Jahren, Dauer: ca. 20 Minuten. Ohne Anmeldung und kostenlos.