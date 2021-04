Kinderrechte in Bremen – Alltägliches in Frage stellen

Der Kinderschutzbund Bremen stellt im Rahmen einer kostenlosen, digitalen Veranstaltung allen Interessierten, Kooperationspartner:innen und Engagierten in der Jugendhilfe das neue Angebot des Jugend- und Kinderrechtebüros Bremen vor, das Ende letzten Jahres eröffnet wurde. Dieses verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche über ihre Rechte zu informieren und die Kinderrechte mehr in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen.

Für die Verwirklichung der Kinderrechte braucht es Erwachsene, die sich auf die Perspektive von Kindern und Jugendlichen einlassen, die bereit sind, Macht abzugeben und Alltägliches in Frage zu stellen. Die Referentin Anne Sophie Winkelmann wird in einem Kurzvortrag eine Haltung und Praxis des Hinterfragens von Selbstverständlichkeiten in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen skizzieren. Dabei wird es um die Macht der Erwachsenen, über Adultismus, gleichwürdige Beziehungen, persönliche Grenzen und die Übernahme von Verantwortung gehen. Im Vordergrund steht die Frage, wie wir uns als Erwachsene/pädagogische Fachkräfte auf dem Weg der Reflexion und Praxisentwicklung gegenseitig stärken und unterstützen können.

In der abschließenden Workshopphase geht es um Chancen und Herausforderungen in Hinblick auf die Stärkung der Kinder und der Kinderrechte. Hier sollen die Wünsche und Bedarfe der Teilnehmenden ermittelt und der fachliche Austausch ermöglicht werden.

Das Programm findet als Videokonferenz über Zoom statt. Weitere Informationen erhalten die Teilnehmer:innen im Vorfeld der Veranstaltung.

Anmeldungen sind noch bis zum 10. Mai unter info@dksb-bremen.de möglich.