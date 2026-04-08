Kinderrechte mit Spiel & Spaß

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SOS-Kinderdorf-Zentrum KiDoZ Friedrich-Ebert-Str. 101, 28199 Bremen

Wusstest ihr, dass jedes Kind wichtige Rechte hat? Zum Beispiel das Recht zum Spielen, schauen sich die Kinder zwischen 6 und 8 Jahren heute mal etwas genauer an. Es gibt superspannende Aktionen, lustige Spiele, kleine Überraschungen und natürlich ganz viel Spaß.

Hier können alle gemeinsam Neues entdecken - kostenfrei!

Info

SOS-Kinderdorf-Zentrum KiDoZ Friedrich-Ebert-Str. 101, 28199 Bremen
Dies & Das, Kostenfrei
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