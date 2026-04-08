Kinderrechte mit Spiel & Spaß

× Erweitern © SOS-Kinderdorf Bremen Bewegungsspiele in der Spielwiese des SOS-Kinderdorf Bremen

Wusstest ihr, dass jedes Kind wichtige Rechte hat? Zum Beispiel das Recht zum Spielen, schauen sich die Kinder zwischen 6 und 8 Jahren heute mal etwas genauer an. Es gibt superspannende Aktionen, lustige Spiele, kleine Überraschungen und natürlich ganz viel Spaß.

Hier können alle gemeinsam Neues entdecken - kostenfrei!