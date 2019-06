Kinderstadt Bremopolis

Kinder an die Macht. Oder: Wie sähe die Welt aus, wenn Kinder bestimmen dürften? In den Ferien können sie das herausfinden: In der ersten Kinderstadt Bremens.

In Kooperation mit der Bremer Sportjugend ist auf dem Vereinsgelände ist eine gigantische Zeltstadt enstanden, in der die Ferienkinder die Regierung übernehmen und das Leben gestalten - genau wie in der Welt der Erwachsenen.

Rund 100 Kinder nähern sich den Themen Umwelt-, Demokratie-, Gesundheit-, Medien- und Kulturbildung an und setzen ihre Ideen unter pädagogischer Begleitung selbstständig um.

Die Betreuung findet von Montag bis Freitag täglich von 8 bis 16 statt, die Teilnahme kostet 100 Euro inklusive Vepflegung und kann per E-Mail angemeldet werden.