Kindertag mit Osterfeuer

× Erweitern © Lankenauer Höft Lankenauer Höft

Hüpfen, Staunen, Genießen – der Frühling ist da! Am Samstag vor Ostern verwandelt sich der Beachclub in eine bunte Osterwelt für Familien. DJ Tommy sorgt den ganzen Tag für fröhliche Beats am Strand, während die Kinder beim Kinderschminken, mit Ballonkünstlern und in der Kinderdisco jede Menge Spaß erleben. Hüpfburg, Osterhase und eine spannende Ostereiersuche mit goldenen Eiern machen den Tag unvergesslich.

Wenn die Sonne langsam untergeht, lodert ab 18.30 Uhr das große Osterfeuer und taucht den Strand in warmes Licht – perfekt, um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Für das leibliche Wohl sorgen leckere Crêpes, Eis, Grillgut und erfrischende Drinks an den Ständen.

Eintritt frei – Spaß garantiert!