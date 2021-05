Kindertag im Zoo

× Erweitern © Torben Klöfkorn Erdmännchen im Zoo in der Wingst

Am Freitag vor Muttertag lädt der Zoo in der Wingst zum jährlichen Kindertag mit Rallye und freiem Eintritt für alle unter 14 Jahren ein! Und dann freuen sich nicht nur die Erdmännchen, Alpakas, Bären und Löwen auf zahlreichen Besuch, sondern auch hunderte weitere tierische Bewohner:innen in den naturnahen Gehegen. Da passiert es auch schonmal, dass einem Kaninchen über den Weg hoppeln oder Pfauen elegant den Pfad kreuzen.

2020 musste die beliebte Tradition leider ausfallen, für 2021 hat sich der Förderverein des Zoos ein besonderes Konzept einfallen lassen - sozusagen die familienfreundliche Corona-Version. Nach der Vorab-Anmeldung über die Homepage erhalten die kleinen Besucher:innen an der Kasse einen Rallye-Bogen, der sie mit Fragen zu den Tieren durch den Rundweg leitet. Wer seinen ausgefüllten Lösungsbögen beim Ausgang wieder abgibt, erhält ein kleines Geschenk und nimmt an einer Verlosung teil, bei der als Hauptpreis eine Familien-Jahreskarte für den Zoo winkt.

Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Cuxhaven unter 100, weshalb die Vorlage eines negativen Corona-Tests am 7.5. nicht verlangt wird. Mit der notwendigen Voranmeldung über die Homepage erhalten Besucher:innen ein Zeitfenster von 30 Minuten für die Ankunft, danach dürfen sich dann alle bis zu 3 Stunden im Zoo aufhalten (maximal bis 18 Uhr).

Der Zoo in der Wingst hat während der Sommerzeit 2021 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Tageskarte für Erwachsene kostet 8 Euro, Kinder von 3 bis 17 Jahren zahlen normalerweise 5 Euro, am Freitag, den 7.5.21 ist der Besuch für alle bis 14 Jahre kostenfrei.

Auf der Homepage sind alle aktuellen Corona-Einschränkungen nachlesbar.