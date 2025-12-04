Eltern-Info Kindertagespflege

bis

PiB – Pflegekinder in Bremen, Büro Süd Große Johannisstr. 231, 28199 Bremen

PiB informiert Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen, über Rahmenbedingungen und Anmeldeverfahren und erläutert, wie die Kinder betreut werden und Eltern einen passenden Betreuungsplatz finden. Im Anschluss an die Veranstaltung kann direkt eine Betreuungsanfrage eingereicht werden. 

Es wird um eine Anmeldung über pib-bremen.de gebeten.

Info

PiB – Pflegekinder in Bremen, Büro Süd Große Johannisstr. 231, 28199 Bremen
Eltern, Infotag Kinderbetreuung, Inklusion
bis
