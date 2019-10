× Erweitern © A. Brasgalla Das tapfere Schneiderlein

Das Puppentheater Grimmbim und die Drahtzieher spielen für Publikum ab 5 Jahren ihr Stück über einen enttäuschten kleinen Fußballspieler, einen blauen Vogel und ihre abenteuerliche Reise.

Johann Schneider hat wieder einmal die ganze Zeit auf der Bank gesessen, während seine Mannschaft ein wichtiges Fußballspiel hatte. Enttäuscht kommt er nach Hause und will nur noch seine Ruhe haben. Da taucht wie von Zauberhand ein geheimnisvoller blauer Vogel auf. Und schon ist es aus mit der ersehnten Ruhe. Der Vogel schickt Herrn Schneider auf eine wilde Reise ins Abenteuer. Sie führt ihn zu einem Riesen, einem äußerst eleganten Einhorn, einem wilden Wildschwein und – wie könnte es auch anders sein im Märchen – zu einer wunderschönen Prinzessin. Nun muss Johann Schneider all seinen Mut zusammennehmen und zeigen, was er so draufhat.

Einlass auf dem Magazinboden ist eine Viertelstunde vor Beginn, der Eintritt kostet 6 Euro.