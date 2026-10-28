Kindertreff

Einmal im Monat öffnet das Team der BluBoFa alle Türen der Jugend-Wohnung und lädt Mädchen und Jungen ein, gemeinsam Spiele zu spielen, am Tischfußball zu kickern, zu backen, draußen im Garten herumzutoben oder kreativ zu werden und etwas zu basteln. Zusammen mit den großen Jugendlichen überlegt die Kinder, was beim offenen Kinder-Treff gemacht wird.