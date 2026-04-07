Umbauparty in der KinderWelt

Fußball-Turnier, Abenteuer-Wochenenden und Familienaktionen: In Posthausen finden in den Sommerferien zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für Kinder und Familien statt.

In der KinderWelt wird heute gefeiert: Zur großen Umbauparty warten viele Mitmachaktionen und Spielstationen auf Familien und Kinder. Auf der Spielerallye können kleine Besucher:innen ihr Geschick testen. Außerdem gibt es eine Mal-Station, Popcorn und Slush-Eis. Um 17 Uhr folgt die große Verlosung mit zehn Hauptpreisen.