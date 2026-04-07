Umbauparty in der KinderWelt

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Dodenhof Posthausen 1, 28876 Ottersberg

Fußball-Turnier, Abenteuer-Wochenenden und Familienaktionen: In Posthausen finden in den Sommerferien zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für Kinder und Familien statt. 

In der KinderWelt wird heute gefeiert: Zur großen Umbauparty warten viele Mitmachaktionen und Spielstationen auf Familien und Kinder. Auf der Spielerallye können kleine Besucher:innen ihr Geschick testen. Außerdem gibt es eine Mal-Station, Popcorn und Slush-Eis. Um 17 Uhr folgt die große Verlosung mit zehn Hauptpreisen.

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