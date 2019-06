× Erweitern © YEP Lounge YEP Lounge Kinderyoga

Sich bewegen und entspannen, Englisch lernen und Mandalas malen: Diese kreative Kombi können von 6 bis 11 Jahren in der Ferienbetreuung in Oberneuland erleben.

Gemeinsam mit ausgebildeten Fachkräften können die Kinder in der Ferienbetreuung beim Yoga entspannen und spielerisch Englisch lernen, außerdem bleibt ausreichend Zeit für kreatives Basteln mit Origami und Mandalas malen.

Der Kurs findet vom 22. bis zum 24. Juli in der neuen Sparkassen-Stadtteilfiliale im Mühlenviertel und am 25. und 26.7. in der Räumlichkeiten der YEP Lounge im Gesundheitszentrum Oberneuland statt. Buchbar tage- oder wochenweise, Kosten 40 Euro/Tag, 75 Euro/2 Tage, 105 Euro/3 Tage, 150 Euro/5 Tage inklusive gesunder Snacks.

Hier gehts zur Online-Anmeldung.