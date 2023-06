× Erweitern © Yogagarten Kinderyogalehrerausbildung

Der Bedarf ist riesig. In vielen Ländern gehört Yoga mittlerweile zum Schulalltag. Auch in Deutschland wird immer deutlicher, wie groß der Nutzen auch für Kinder ist, die regelmäßig Yoga praktizieren. Kinderyoga kann in Schulen, Kitas, Sportvereinen und anderen Vereinen angeboten und unterrichtet werden. In der Kinderyogalehrerausbildung erhalten die Teilnehmenden das notwendige Handwerkszeug dazu.

Kinderyoga unterscheidet sich maßgeblich vom Yoga für Erwachsene. Es geht deutlich spielereischer zu. Da darf auch mal wie ein Löwe gebrüllt und wie ein Schmetterling geflattert werden.

Eine Ausbildung als Yogalehrer:in ist nicht erforderlich, um Kinderyoga zu unterrichten; es bedarf keinerlei Vorerfahrungen.

In der 30-stündigen Ausbildung, die auf 2 Wochenenden aufgeteilt ist, lernen die Teilnehmer:innen Kinderyogastunden zu konzipieren, unterstützendes Material einzusetzen, Wirkungen von einzelnen Yogaübungen, Atemübungen für Kinder anzuleiten und Entspannungsübungen anzusagen. Außerdem werden die Auszubildenden in der Lage sein, Kinderyogastunden für unterschiedliche Altersstufen zu strukturieren.

Ausbildungstage und Uhrzeiten:

Fr., 25.8., 17 - 21 Uhr

Sa., 26.8., 9 - 14 Uhr

So., 27.8., 9 - 13 Uhr

Fr., 1.9., 17 - 21 Uhr

Sa., 2.9., 9 - 14 Uhr

So., 3.9., 9 - 13 Uhr

Die Ausbildungsgebühr beträgt 630 Euro.

Hier geht's zur Anmeldung