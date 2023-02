Gesundes Kinderzimmer im Souterrain?!

× Erweitern © Canva KinderzimmerWetter

Um "Gutes KinderzimmerWetter" drehen sich kostenlose Online-Seminare, in denen Eltern vom 8. Februar bis zum 15. Mai 2023 alles über gesundes und energiesparendes Wohnen mit Babys und Kleinkindern erfahren.

Energiesparen ist so wichtig wie nie und gerade junge Familien leiden unter den steigenden Energiekosten und der drohenden Schimmelgefahr durch falsches Heizen und Lüften. Mit neuen Farben, Möbeln und Teppichen ziehen rund um die Geburt häufig auch unsichtbare Schadstoffe ein wie Konservierungsstoffe, Lösemittel, Mikroplastik, Biozide oder Duftstoffe. Sie haben in Kinderzimmern nichts zu suchen.

In den jeweils zweiteiligen, interaktiven Video-Seminaren des Regionalverbands Umweltberatung Nord e.V. untersuchen Eltern ihre Wohnung mit einem Thermo-Hygrometer, das sie vorab zugeschickt bekommen. Sie führen Experimente mit Haushaltsgegenständen durch und erforschen so das Klima im Kinderzimmer. So können sie zukünftig ihr Handeln für gesundes und klimaschonendes Wohnen ohne Schimmel und Schadstoffe selbst bestimmen.

Ergänzt wird das Informationsangebot durch eine individuelle Beratung durch die Sachverständige Dipl.-Ing. Brigitte Harste per Video-Chat. Hier ist Zeit für spezielle Fragen. Mit der Handykamera können Schimmelstellen oder schwierige Raumsituationen gezeigt werden. Gemeinsam gelingt die Ursachen- und Lösungssuche. Beratungstermine können ebenfalls kostenfrei über die Webseite gebucht werden.

Alle Angebote sind kostenfrei nutzbar, da das Projekt vom Umweltbundes­amt, von der Sparda-Bank Hamburg sowie von der PSD Bank Nord gefördert wird.

Alle Video-Seminare im Überblick