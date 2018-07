Kindheit auf dem Lande

Bei dieser Themenführung taucht Museumsführerin Verena Görke mit den Besuchern in vergangene Zeiten ein und erkundet gemeinsam mit ihren Gästen, wie speziell die Kinder in vergangenen Jahrhunderten in der Lüneburger Heide gelebt haben. Welche Aufgaben und Pflichten hatten die Kinder auf den Höfen? Gab es überhaupt so etwas wie Freizeit? Welche Unterschiede lassen sich zu dem Leben von Kindern in den Städten feststellen? Als Einstieg in die Thematik erfolgt zunächst eine theoretische Annäherung an den Begriff und die Geschichte der Kindheit. Begleitet wird dieses mit entsprechenden Exponaten aus der Sammlung des Museums, die nicht regulär in den Ausstellungen des Museums zu sehen sind. Die Spielzeuge, wie etwa eine Puppenstube, Zinnfiguren, Holz- und Blechspielzeug und ein Schaukelpferd, wurden speziell für die Führung zusammengestellt. Anschließend folgt ein Rundgang zu verschiedenen Gebäuden des Museums, wobei spezielle Aspekte der Kindheit, die in den Wohnräumen anschaulich zur Geltung kommen, weiter erforscht und vertieft werden.

Zudem wird es die Gelegenheit geben, einige der überlieferten Spiele miteinander auszuprobieren. Diese Themenführung lädt zum Mitmachen ein und wird durch die Möglichkeit, Erinnerungen aus der eigenen Kindheit einzubringen, zu einem besonderen Erlebnis.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, Kinder sind frei.