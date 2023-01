Kinotour: Step by Step

× Erweitern © Koryphäen Film Step by Step

Angetrieben von der Frage, wie ein Elternpaar ihr ungeborenes Kind aufwachsen sehen will, führt sie ihre Antwort von Berlin nach Mallorca. Hier erbauen sie eine moderne Farm mit regenerativen Prinzipien und völliger Autarkie, die nicht nur ihr neues Zuhause, sondern eine völlig neue Art zu leben wird.

Der Filmemacher Felix Starck zeigt und erzählt in diesem Film, dass es einen Weg gibt, im Gleichgewicht zwischen der digitalen, modernen Welt und der traditionellen Landwirtschaft zu leben.

Nach den ersten beiden Dokumentationen "Pedal the World" aus dem Jahr 2013 und "Expedition Happiness" aus 2017, dokumentiert Starck in "Step bs Step" eine außergewöhnliche Reise in ein neues Leben.

Was er und seine Frau Valentina erlebt und welche Erfahrungen sie gemacht haben sowie über alle Hintergründe zur Film-Produktion, erzählt Felix Starck live und vor Ort auf der CinemaxX Kinotour.

