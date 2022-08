KIPO - Die Kinderpolizei in der Bremer Neustadt

Beim Theater-Musik-Polizei-Krach-Projekt diskutieren 9- bis 12-Jährige über Polizei und darüber, was Macht bedeutet. Wer hat eigentlich Macht und wie wird sie eingesetzt? Die Teilnehmer:innen der ersten Kinder-Polizeiwache in der Neustadt gehen gemeinsam auf Streife, regeln den Verkehr um und sorgen für Recht und Ordnung. Kurzum: Sie erfinden die Polizeiarbeit neu. Außerdem bauen sie Musikinstrumente und verschaffen sich ordentlich Gehör für das, was sie zu sagen haben!

Der zweitägige Workshop findet jeweils am Samstag und Sonntag statt. Die Teilnahme ist kostenfrei inklusive Mittagessen (Allergien, Unverträglichkeiten und besondere Ernährungsweisen bitte bei der Anmeldung angeben). Anmeldungen sind ab dem 25. August telefonisch und unter anmeldung@schwankhalle.de möglich.