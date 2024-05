× Erweitern © Klimazone Findorff Kippen sammeln und gewinnen!

#gemeinsamfüreinsauberesbremen: Zum vierten Mal ruft die Bremer Stadtreinigung DBS vom 5. bis 12. Juni 2024 zum Kippen-Marathon auf.

Und weil gemeinsam sammeln mehr Spaß macht, als alleine, freut sich das Team von der Klimazone Findorff auf viele helfende Hände. Handschuh, Eimer und Müllzangen können ausgeliehen werden.

Treffpunkt ist am 8.6. um 11 Uhr am Netto in der Admiralstraße.

Besonderer Anreiz in diesem Jahr ist der Kippen-Bonus: Sammeln alle Stadtteile zusammen über 200 Kilogramm Kippen, werden 5.000 Euro zusätzlich an alle verteilt.