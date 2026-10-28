Ist Silvester nicht erst am 31. Dezember? Kommt jetzt nicht erstmal Weihnachten? Ja, und genau darum feiert die Gemeinde am ersten Advent ihr Kirchensilvester: Ein neues Kirchenjahr am ersten Advent. Sie blickt neu auf die Hoffnung, die am 24.12 wieder neu geboren wird und in all ihren Kirchen gefeiert wird. Natürlich geht es in der Wohnzimmerkirche auch adventlich mit Kinderpunsch und Lebkuchen, mit Adventsliedern und der ersten Kerze zu. Es sind alle kleinen und großen Menschen eingeladen zu diesem besonderen Fest auf Sofas und Sesseln in der Kirche mit der ein oder anderen Überraschung.