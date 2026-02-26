Kinderflohmarkt

Stöbern, Staunen und Schnäppchen sichern: Etwa 20 bis 25 Stände bieten alles rund ums Kind – vom süßen Outfit über Spielmaterialien bis zu praktischer Ausstattung für den Alltag. Der Markt richtet sich ausschließlich an private Anbieter:innen, Eltern verkaufen für Eltern, was den Flohmarkt besonders persönlich und familiär macht.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Kaffee, Saft und selbstgebackenen Kuchen, sodass Eltern und Kinder sich zwischendurch stärken können. Bei gutem Wetter lädt das Außengelände der Kita zusätzlich zum Spielen und Entdecken ein.

Wer noch einen Stand ergattern möchte, kann sich für 5 Euro plus Kuchenspende anmelden – die Plätze sind begrenzt.