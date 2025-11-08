× Erweitern © Rike Oehlerking Galaxie der Bücher

Die Rakete landet in Bremen-Nord und eröffnet das Bremer Lesefestival Galaxie der Bücher für junge Menschen zwischen 3 und 10 Jahren.

Im Kita-Slam zum Auftakt sind zwischen 10 und 14 Uhr diese Abenteuer zu erleben:

Eltern und Erzieher:innen lesen den Kitakindern in ihren Herkunftssprachen aus dem Bilderbuch "Ich bin anders als du – Ich bin wie du" von Constanze von Kitzing vor: Verschiedene Kinder, viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede – das Wendebuch zeigt auf kindgerechte Weise, was manche Kinder ausmacht, wie sie sich von anderen unterscheiden und was sie mit anderen gemeinsam haben.

Außerdem liest Yvonne Semken aus ihrem Buch "Penelope, du bist ok", einer sympathischen Geschichte über das Anderssein vor. Schon als Kind war Yvonne Semken eigentlich nur ruhig, wenn man ihr einen Stift in die Hand gab. Nach vielen Jahren in der Arbeit mit psychisch, sucht- und demenzkranken Menschen hat sie jetzt ihren Platz als Illustratorin gefunden.

Mit dabei ist auch Autorin Johanna Lindemann, die aus ihrer Geschichte mit den Dino-Detektiven vorliest und Bilder dazu zeigt: Dino-Detektiv Byro wartet auf seinen nächsten Fall. Und es dauert nicht lange, da beauftragt ihn die Puertasaurus-Dame Mampfi: Jemand hat ihr in den Po gebissen! Zum Glück hat Byro Unterstützung von Rocasaurus Rocky, denn gemeinsam lässt sich viel besser ermitteln.

Im Kita-Slam Workshop mit dem Eene-meene-Kiste-Projekt erfahren Kinder ab 11 und ab 12:30 Uhr schließlich, dass Gedichte super klingen und tierisch lustig sein können. Sie schreiben Lautgedichte, für die man gar nicht schreiben können muss: Wer mag, stellt sein Werk am Ende auf der Bühne vor.

Auf geht’s!

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt.