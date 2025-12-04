Kindheit im Wandel: Kitas als sichere Häfen

Der Fachtag für pädagogische Fach- und Leitungskräfte sowie Fachberatungen aus Kindertagesstätten bietet ein vielfältiges Programm mit Fachvorträgen, Begrüßung durch die Senatorin für Kinder und Bildung Sascha Karolin Aulepp, Workshops und praxisnahen Impulsen. Ziel der Veranstaltung ist es, aktuelle Entwicklungen in der Kindheit zu beleuchten, konkrete Handlungsansätze aufzuzeigen und den Teilnehmenden Raum für Austausch zu bieten.

Kindheit hat sich in den letzten Jahren durch gesellschaftliche, kulturelle und mediale Einflüsse spürbar verändert. Kitas stehen dabei immer stärker als sichere Orte im Mittelpunkt, die Stabilität, Orientierung und Unterstützung bieten. Der Fachtag greift diese Entwicklungen auf und lädt Fachkräfte dazu ein, ihre Erfahrungen zu teilen, neue Impulse mitzunehmen und voneinander zu lernen.

Nach dem Vortrag erwartet die Teilnehmenden ein Workshop-Programm in zwei Phasen. Zur Auswahl stehen sechs Themen:

Kindern eine Stimme geben – Kinderrechte in der Kita leben (Jessica Schuch)

Zwischen Wischen und Staunen – Kita als Ort für bewusste Medienbildung (Janine Rux)

"...ganz schön stark!" – Resilienzförderung im Kita-Alltag (Tanja Wilkens, ingepp e. V.)

Familien im Blick – Bedingungen für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe (Katrin Bartsch)

„Wenn´s drunter und drüber geht!“ - Herausforderndem Verhalten begegnen (Kathrin Linde)

Familienvielfalt wertschätzen – Diversität als Chance in der Kita Elisabete (Janeiro Marques)

Zwischen den beiden Workshop-Phasen gibt es ein gesundes Mittagessen. Zudem stellen sich zwei Kitas aus Niedersachsen und Bremen vor und geben Einblicke in ihre praktische Arbeit.

Die Teilnahmegebühr für den Fachtag beträgt 69 Euro inklusive Mittagessen. Anmeldungen erfolgen bis 3.12. auf erzieherin-bremen.de