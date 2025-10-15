Klang-Malerei

In der Glocke und in der Kunsthalle erforschen 8- bis 12-Jährige das Zusammenspiel von Kunst und Musik. Die Teilnehmenden werden Klangfarben nicht nur auf Instrumenten und in Musik entdecken, sondern auch künstlerisch mit Aquarell- oder Acrylfarben umsetzen, inspiriert von den Bildern in der Kunsthalle.

Das Ferienprogramm findet am 15. und 16. Oktober statt und kostet 30 Euro inklusive Material.