Klang-Malerei

Wenn Kunst und Musik zusammenwirken, entstehen ganz besonders farbige Klang-Geschichten. Mit Papier und Pinsel mischen die Kinder in der Kunsthalle warme und kühle Farbwelten und spüren die unterschiedliche Wirkung von Kontrasten oder Ton-in-Ton-Verläufen. Auch auf den Musikinstrumenten der Glocke können die Teilnehmenden glänzende und helle, matte und gedämpfte Töne erzeugen. Mit Pippilotti Rists »Pixelwald Wisera« wird sogar ein aktuelles dreidimensionales Kunstwerk, das Ton und Farbverläufe miteinander verbindet, im wahrsten Sinne des Wortes begangen. Gemälde berühmter Maler*innen werden zur Vorlage für Klangimprovisationen, bis die maximal 20 Teilnehmer*innen ihre eigenen Bilder zu einer großen gemeinsamen Klangpartitur zusammensetzen. Eine kleine Aufführung der so entstandenen Farb- und Klangcollage für die Eltern rundet zwei erlebnisreichen Ferientage ab.

Das Ferienprogramm findet am 13. und 14. Oktober statt und kostet 30 Euro inklusive Material.