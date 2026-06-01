× Erweitern © Volker Beinhorn Klangreise um die Welt, Übersee-Museum

Fünf spannende Ferientage gefüllt mit Musik, Rhythmus und kreativen Abenteuern: Gemeinsam entdecken Kinder von 7 bis 10 Jahren faszinierende Musikinstrumente aus aller Welt und machen selbst Musik mit Ukulele, afrikanischen Trommeln und einem echten Gongorchester.

Unter Anleitung von Eva Schibel können sie viele besondere Instrumente ausprobieren, spannende Klänge entdecken und mit anderen zusammen musizieren. Außerdem basteln die Kinder ein eigenes Instrument aus Aotearoa, Neuseeland, und lernen dazu ein passendes Musikstück kennen.

Die Ferienwoche findet vom 6. bis 11. Juli täglich statt, die Teilnahme kostet 120 Euro nach Anmeldung vor Ort oder online. Bitte einen Mittagsimbiss und Getränke nach Wunsch mitbringen.