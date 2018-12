Klank spielt

Die Dinge machen Musik, ein experimentelles Konzert für Kinder in einer Landschaft aus Müll. KLANK, das Bremer Musik-Aktions-Ensemble, hat sich darangemacht, Alltagsgegenstände, die kaum oder gar keine musikalische Geschichte hatten, zum Leben zu erwecken. Es werden diesen Dingen Geräusche entlockt, die sie in Küche, Bad und Wohnzimmer kaum von sich geben würden. Wie klingt es zum Beispiel, wenn man mit einem Hammer den Inhalt einer Chips-Tüte zerkleinert? Mit besonderem Augenmerk für die eigene Material-Geschichte spielt KLANK ein konzentriertes und kleinteiliges Konzert, überraschend und angenehm originell. Fast ohne Altersbeschränkung. Eingebettet in das Dingfest in Kooperation mit der KlimaWerkStadt mit Tauschbörsen, Vorträgen und der größten Müllmurmelbahn der Stadt.

Der Eintritt für Kinder und Jugendliche beträgt 5 Euro, Erwachsene können zwischen 7, 10 und 14 Euro wählen.