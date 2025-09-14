Klara Kängurukind

Das Theater Fundulus spielt ein Figurentheater für Kinder ab 4 Jahren:

Was ist denn mit Känguru Käthe los? Sie frisst nicht und zieht sich zurück. Stimmt da was nicht? Ist ihr eine Laus über die Leber gelaufen. Nein, das sieht eher aus wie eine Bohne. Direkt im Kängurubeutel. Dort hängt sie jetzt und trinkt. Das ist doch ein klitzekleines Kängurubaby. Klara! Sie ist noch fast ohne Fell und sehr klein. Aber sie wird schnell größer. Neugierig auf die Welt, gibt es viel für sie zu entdecken.

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene.