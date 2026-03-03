Expand © Rudolf Lörinc Klassikträumchen, Quartett quattro corde Rudolf Lörinc

Jetzt kommen Streicherklänge für die Kleinsten – und dann heißt es: Ohren spitzen, Füße wippen und Musik genießen. Für Kinder von 1 bis 3 Jahren und ihre Familien öffnet sich ein behaglicher Konzertmoment voller sanfter Streicherklänge. In rund 30 Minuten werden ausgewählte klassische Melodien kindgerecht präsentiert – zum Lauschen, Staunen und Tanzen.

Die liebevoll arrangierte Atmosphäre im Saal lädt zu Nähe, Bewegung und spielerischer Entdeckung ein. Kleine Konzertbesucher:innen können die Musik in aller Ruhe aufnehmen, während Eltern den Moment der ersten gemeinsamen Begegnung mit klassischer Musik genießen.

Zarte Töne, neugierige Ohren, entspannte Stimmung – dieses musikalische Mini-Abenteuer ist der perfekte Einstieg in die Welt der Klassik für die Kleinsten.

Zu den Tickets für 12 Euro.