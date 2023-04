× Erweitern © Canva Kleidertauschparty

Tauschen statt neu kaufen ist voll im Trend und die kreislauffähige Alternative zur klimafeindlichen Fast-Fashion-Industrie - denn das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, das nicht neu hergestellt werden muss.

Ganz im dem Sinne lädt das Team vom Familien-Fitnesstreff in Rastede in jeder Saison zur Tauschparty ein. Jede:r Besucher:in bringt einfach zehn aussortierte aber gut erhaltene Kleidungsstücke mit und hängt sie auf die dafür bereitstehenden Kleiderständer. Dafür dürfen zehn andere Kleidungsstücke wieder mitgenommen werden. Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Kleidung getauscht wird, hier ist alles erlaubt, was in einem guten Zustand ist.

In den Räumlichkeiten gibt es außerdem einen großen Bereich, in dem Kinder spielen können, während die Mama oder Papa Kleidung tauschen. Der Zugang ist barrierefrei, sodass der Besuch mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl problemlos möglich ist.

Die Kleidertauschparty ist Teil der #ReUseRevolution.