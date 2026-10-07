Kleidertausch-Pop-up-Store

Nachhaltig tauschen und Neues entdecken: Für vier Tage verwandelt sich der Quartierstreff in einen Kleidertauschmarkt. Statt neu zu kaufen, wird getauscht: Gut erhaltene Kleidung bleibt im Umlauf, Ressourcen werden geschont und der Kleiderschrank nachhaltig aufgefrischt.

Besucher:innen können bis zu fünf gut erhaltene Kleidungsstücke mitbringen und nach Belieben stöbern und neue Lieblingsstücke entdecken. Auch ohne eigene Kleidung mitzubringen, sind alle herzlich willkommen.

Öffnungszeiten: Donnerstag & Freitag: 16 bis 19 Uhr, Samstag: 11 bis 16 Uhr, Sonntag: 10 bis 14 Uhr