Gebrauchte, gut erhaltene Kleidungsstücke müssen nicht im Mülleimer landen. Besser ist es, sie weiterzugeben, damit andere Menschen noch Freude daran haben können. Zu diesem Zweck veranstalten der Martinsclub Bremen e. V. und BUND Bremen eine Kleidertauschparty im Schweizer Foyer. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht nötig.

Der Ablauf ist denkbar einfach: Teilnehmende bringen Kleidungsstücke, Schuhe, Schmuck, Taschen und ähnliches zum Tauschen mit. Aus dem Fundus dürfen sich anschließend alle Teilnehmenden bedienen, um neue Lieblingsstücke zu finden – ganz ohne Geld. Auch, wer nichts zum Tauschen mitbringt, darf sich Dinge aussuchen. Dazu gibt es Musik und Getränke.

Die mitgebrachte Kleidung sollte sauber und gut erhalten sein.