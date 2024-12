Klein Tukan lernt heut' fliegen

In der Tukanschule wird heute das Fliegen gelernt! Alle schaffen es auf Anhieb. Nur beim kleinen Regenbogentukan will es einfach nicht klappen. Dabei strengt er sich so sehr an. Wird der kleine Tukan am Ende doch noch losfliegen?

Das Bilderbuchkino mit Lesen und Erzählen präsentiert einem Publikum ab 4 Jahren eine gereimte Mutmachgeschichte von Nastja Holtfreter, die zeigt, dass jeder neue Dinge in seinem eigenen Tempo lernt.