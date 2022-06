Die Kleinbahn in der Wirtschaftswunderära

× Erweitern © Martin Thies Museums-Eisenbahn Bruchhausen-Vilsen

Vor über 120 Jahren wurde die Kleinbahnstrecke nach Asendorf eröffnet. Zum "Wirtschaftswunder"-Wochenende am 2. und 3. Juli werden noch einmal die Uhren zurückgestellt, um eindrucksvoll zu zeigen, wie Dampfzüge auf schmalen meterspurigen Gleisen die Personen- und Güterbeförderung sichergestellt haben.

Den Mittelpunkt der Sonderfahrten wird ein Zweizugbetrieb bilden. Dabei werden nicht nur komplette Personenzüge zu sehen sein, sondern auch Güterzug-Traktionen mit Frachtstücken, die einmal das alltägliche Bild der Bahn bestimmt haben. Dazu zählen gemischte Züge, sogenannte „GmP“-Zugzusammenstellungen.

Zusätzlich ist eine Reihe von Rangiervorführungen auf den Bahnhöfen eingeplant, während auf dem Bahnhofsgelände in Bruchhausen-Vilsen Drasinenfahrten vorgesehen sind.

An beiden Fahrtagen gilt ein besonderer Fahrplan, so dass den Fahrgästen ein stimmiges betriebliches Bild aus der frühen Kleinbahnzeit vermittelt wird. Als erster Zug verlässt um 10:10 Uhr ein Triebwagen Bruchhausen-Vilsen in Richtung Asendorf, gefolgt um 10:40 von einem Dampfzug, so dass es zu einer ersten Zugbegegnung in Heiligenberg kommt. Weitere Abfahrten sind um 11:15 und 14:15 mit einem Dieselzug vorgesehen. Ein Triebwagen ist um 12:25 und 16:15 Uhr eingeplant. Und mit Dampf ist eine weitere Verbindung um 14 Uhr ausgewiesen.

Die Hin- und Rückfahrt kostet für Kinder 6 Euro und für Erwachsene 12 Euro. Die Familienkarte ist für 28 Euro zu haben. Im Bahnhof Bruchhausen-Vilsen öffnet die Fahrkartenausgabe ca. 1 Stunde vor Abfahrt des ersten Zuges. Fahrkarten-Reservierungen können im TourismusService (Bahnhof 2) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket vorgenommen werden. Telefonische Reservierungen sind unter 0421-363636 möglich. Des Weiteren werden Fahrkarten im Webshop der Museums-Eisenbahn angeboten.