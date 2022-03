× Erweitern © TourismusService Bruchhausen-Vilsen Kleinbahner-Diplom

Die Kinder dürfen zwar nicht mitmachen, aber am Ende mächtig stolz auf Mama, Papa, Oma oder Opa sein: Aufgrund der großen Nachfrage bietet die erste Museums-Eisenbahn Deutschlands in Bruchhausen-Vilsen einen Zusatztermin dieser ganz besonderen Ausbildung an: Väter und Mütter werden an einem Wochenende zu Dampflokführer:innen und erwerben ihr Kleinbahner-Diplom.

Im Vorfeld erhalten die Teilnehmer:innen schriftliche Schulungsunterlagen zur Vorbereitung auf das erlebnisreiche Wochenende. In Bruchhausen-Vilsen angekommen, besichtigen sie die Anlage des Bahnhofs und erfahren alles Wissenswerte über die Fahrzeuge, die Technik und die Geschichte der Museums-Eisenbahn. Sie helfen beim Aufrüsten der Dampflok und machen alles, was zum laufenden Betrieb der Museums-Eisenbahn dazugehört. Das dreitägige Abenteuer kostet 500 Euro (ohne Übernachtung). Das Angebot ist auf max. 4 Personen begrenzt.

Anmeldungen und weitere Infos beim TourismusService Bruchhausen-Vilsen: 04252-9300 50 oder tourismus@bruchhausen-vilsen.de