Kleine Dinge ganz groß

Mit Hilfe von Binokularen (Mikroskope, durch die man mit beiden Augen schaut) kann man alles, was darunter passt, größer werden lassen, es genau betrachten und so einiges daran entdecken, was ohne Vergrößerung nicht zu sehen ist. Teilnehmer:innen zwischen 8 und 10 Jahren erfahren einiges über diese Geräte, untersuchen unterschiedliche Gegenstände und zeichnen diese vergrößert in ein Forscherheft. Weiterhin gibt es ein Mikroskop-Rätsel.

Der Workshop kostet 10 Euro. Interessierte melden sich bitte an.