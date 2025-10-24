Kleine Dinge ganz groß

× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Mikroskopie

Mithilfe von Binokularen (also Mikroskopen, durch die man mit beiden Augen schaut) kann man alles, was darunter passt, größer werden lassen, es genau betrachten und so einiges daran entdecken, was ohne Vergrößerung nicht zu sehen ist.

Teilnehmer:innen von 8 bis 12 Jahren erfahren im Workshop mit der MINTmach Werkstat einiges über diese Geräte, untersuchen unterschiedliche Gegenstände und zeichnen diese vergrößert in ein Forscherheft. Weiterhin gibt es ein Mikroskop-Rätsel.

Der Workshop kostet 10 Euro. Anmeldungen werden telefonisch entgegengenommen.