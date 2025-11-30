× Erweitern © Johland / Natureum Kleine Geschenke selbst herstellen

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und es stellt sich mal wieder die Frage: Was schenke ich Familie und Freunden? Es muss nicht immer etwas Gekauftes sein. Heute basteln Familien ein paar ganz persönliche und obendrein noch kostengünstige kleine Geschenkideen und Adventsdekoration.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 5, Erwachsene 9 und für Familien 22 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.