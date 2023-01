Kleine Helden

× Erweitern © Suse Lübker Klimagarten Findorff

In den kommenden zwei Jahren soll der Gemeinschaftsgarten im Parzellengebiet in einen Insektengarten verwandelt werden. Das Projekt richtet sich vor allem an alle von 3 bis 18 Jahren, aber natürlich sind auch Erwachsene gerne gesehen.

Die Gruppe trifft sich regelmäßig jeden letzten Freitag im Monat um 15 Uhr. Im März gibt es wegen der Ferien eine Terminverschiebung. Sondertermine werden auf SocialMedia, nebenan.de und der Homepage bekannt gegeben.