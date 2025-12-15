Kleine Menschen, große Fragen

Die praxisnahe Fortbildung richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die sich im Arbeitsalltag mit Kindern in Krippe, Kita, Schule und Hort sicher im Umgang mit den Themen Abschied, Verlust und Tod fühlen möchten.

Kinder und Jugendliche brauchen vertraute Bezugspersonen, die ihnen bei schwierigen Themen ein verlässliches Gegenüber sein können.

Im Seminar erhalten Pädagog:innen praxisnahe Methoden, um kindgerechte Abschiedsmöglichkeiten wie Rituale zu gestalten und Raum für Austausch und Reflexion zu schaffen, um Kinder emotional aufzufangen, zu stärken und sicher durch Krisensituationen zu begleiten.

Dabei geht es um Fragen wie: Wie viel Information und Nähe ist sinnvoll? Wie gestaltet sich der Umgang mit Eltern und Angehörigen?

Bringt gerne eigene Fragen und Beispiele ein. Ebenso geht es darum, eigene Gefühle und Grenzen im Umgang mit Krankheit, Tod und Sterben zu reflektieren.

Fachlicher Input vermittelt die Vorstellungen von Kindern zu diesen Themen im Rahmen ihrer Entwicklung. Ziel ist, Mut zu machen, in schweren Zeiten nah an den Kindern zu bleiben – mit Klarheit, Herz und einer verständlichen Sprache.

Die Veranstaltung kann auch als Inhouse-Schulung gebucht werden.

Kosten: 85 Euro.

