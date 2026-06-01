Kleine Reise mit Walkontakt

× Erweitern © Volker Beinhorn Kinder in Ozeanien, Übersee-Museum

Lust auf einen Kurztrip ans andere Ende der Welt – ganz ohne Kofferpacken?

In den Ferienworkshops tauchen die Kinder zwischen 6 und 10 Jahren für drei spannende Stunden in die faszinierende Wasserwelt Ozeaniens ein. Gemeinsam entdecken sie einen beeindruckenden Pottwalschädel, bestaunen das riesige Herz eines Blauwals und begegnen vielen weiteren Geheimnissen der Ozeane.

Doch hier wird nicht nur geschaut – die Kinder werden auch selbst aktiv: In einem interaktiven Spiel lernen sie, wie ein Pottwal jagt, spüren den Bewegungen der Meeresbewohner nach und fühlen sich schon bald selbst wie ein Fisch im Wasser.

Die Teilnahme kostet 30 Euro nach Anmeldung vor Ort oder online.