Kleine Wunder
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Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen Huntestr. 47, 27793 Wildeshausen
© UZW
Maus-Türöffnertag
Der 3. Oktober ist nicht nur Tag der deutschen Einheit sondern seit einigen Jahren der Maus-Türöffnertag.
Das UZW schließt sich erstmals dieser bundesweiten Aktion der WDR-Maus an und öffnet seine Türen zum Motto „Kleine Wunder“. Zum Programm gehören zwei Kinderführungen und Stationen zum Selberentdecken.
Bitte anmelden, die Teilnahme ist begrenzt.
Info
Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen Huntestr. 47, 27793 Wildeshausen
Dies & Das, Maus-Türöffnertag