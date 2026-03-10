Expand © UZW Maus-Türöffnertag

Der 3. Oktober ist nicht nur Tag der deutschen Einheit sondern seit einigen Jahren der Maus-Türöffnertag.

Das UZW schließt sich erstmals dieser bundesweiten Aktion der WDR-Maus an und öffnet seine Türen zum Motto „Kleine Wunder“. Zum Programm gehören zwei Kinderführungen und Stationen zum Selberentdecken.

Bitte anmelden, die Teilnahme ist begrenzt.